En plena investigación por la operación 'Prisma' por el escándalo que envuelve a la Juventus con sus presupuestos entre 2019 y 2021, Paulo Dybala declaró ante la 'Guardia di Finanza' que aún le deben dinero. "No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé bien que todavía me deben dinero", afirma.

Esas palabras las realizó el argentino el 21 de febrero en Roma, y desde entonces su antigua afición le ha dejado en evidencia.

Sin embargo, según apunta 'La Gazzetta dello Sport', el actual jugador de la Roma podría demandar a su ex equipo, algo que no lo descarta: "Sé que en abril de 2023 la Juventus tiene la última oportunidad de pagar esos 3 millones más o menos, de lo contrario mi abogado hará peticiones por escrito, aunque espero no llegar tan lejos."

Por si fuera poco, 'La Joya' también mencionó la cantidad que se le debe a Cristiano Ronaldo, para que no quede en el olvido: "No llega a los 19,9 millones de Cristiano pero sé muy bien que todavía me deben dinero".

Todo esto ha surgido en la semana que se enfrentan la Juventus y la Roma en un duelo directo por la clasificación para Europa. Dybala se reencontrará con los que fueron sus compañeros hasta el año pasado, y seguro que tras esta noticia no reina el buen ambiente.

¿Qué es la operación Prisma?

La Juventus en marzo de 2020 ejecutó unas maniobras salariales con algunos jugadores para que renunciases a cuatro meses de sueldo como consecuencia de las pérdidas económicas por la pandemia.

A pesar de todo, la Fiscalía de Italia comenzó a investigar este acuerdo, porque no se produjo una renuncia del salario como si informaron desde el club. En realidad se produjo un aplazamiento de los pagos de tres a cuatro meses, desarrollados de forma privada para así ahorrar en costes.

Según el artículo 31 del Código de Justicia Deportiva Italiano "prohíbe a los clubes pactar o pagar indemnizaciones que infrinjan las normas federativas, y a su vez a los jugadores pactar su cobro", como consecuencia de ello el propio Paulo Dybala podría ser inhabilitado un mes fuera de los terrenos de juego.

El club ya recibió una sanción económica y una pérdida de 15 puntos en la liga.