Esta es la lamentable situación que están viviendo jugadoras y cuerpo técnico del CD Badajoz femenino. No pueden ni pagar el alquiler de sus pisos. 'Jugones' ha estado con algunas de ellas.

Esperanza Cuello, una de las futbolistas, desvela que ha tenido que buscar trabajo. Luisa Vertel también denuncia su difícil situación: "Más de una vez he dicho 'oye que nos tenemos que ir'. No teníamos para comer ni para ir a entrenar, no tenemos nada".

Sin medios, recursos ni condiciones mínimas. El club les debe más de seis meses, más pisos y gasolina. Los impagos han sido denunciados por la AFE: "AFE entiende que se trata de una decisión totalmente discriminatoria"

A pesar de todas las dificultades consiguieron el ascenso. Aunque poco después el club les comunicaba que el equipo no sería inscrito. Finalmente el femenino no disfrutará del ascenso tras un año de impagos y sufrimiento.