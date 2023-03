El PSG se ha quedado sin Neymar. Los franceses, eso sí, cuentan con un buen catálogo de estrellas de cara al importantísimo partido de vuelta de octavos de Champions League contra el Bayern de Múnich. De momento, tienen la eliminatoria perdida, y para remontar será clave lo que Leo Messi sea capaz de hacer en Alemania.

El actual The Best ha hablado justo antes del partido para reconocer lo que se vio con claridad después de dejar el Barça para poner rumbo a París. Porque el argentino, tras una era llena de brillantez con la azulgrana, no destacó precisamente en su primer curso como futbolista de la capital de Francia.

Sus números eran buenos, pero flojos si los comparamos con los que había dejado anteriormente y sabiendo que hablamos del futbolista con más Balones de Oro de la historia. Ahora, Messi ha afirmado que las cosas no fueron sencillas para él.

"El primer año en París me costó mucho", afirma Messi.

Leo, eso sí, se ha reencontrado en esta segunda temporada en Francia, algo que además va en consonancia con lo mostrado en Qatar donde ganó el Mundial con Argentina.

"Esta temporada la he empezado de forma distinta. Más acomodado al club y a la ciudad, y a todo lo que significa París", dice Leo.

De momento, tiene por delante un partido importantísimo. El PSG lleva años fracasando en Champions a pesar de sus proyectos construidos a base de millones, y caer en octavos sería sin duda un durísimo golpe para el club... y para sus estrellas.