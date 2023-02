El Mundial de Qatar ha sido clave para tomar la decisión. Leo Messi ha conquistado el premio 'The Best', otorgado por la FIFA, como mejor futbolista del mundo de la pasada temporada (incluyendo el campeonato del mundo).

Messi se ha impuesto a Karim Benzema, segundo clasificado (ganó la Champions League y LaLiga con el Real Madrid) y a Kylian Mbappé (finalista del Mundial con la selección francesa y campeón de la Ligue 1 con el PSG, precisamente junto a Leo).

El '10' argentino guio a su país a su tercera estrella en el desierto de Qatar. Seguramente su última cita mundialista a los 35 años. Era su última oportunidad y completó su palmarés. La comparación que siempre le hicieron con Diego Armando Maradona, que no era campeón del mundo, se terminó.

Messi fue el futbolista diferencial de una selección imparable desde su derrota en el primer encuentro contra Arabia Saudí. A partir de ahí todo fueron triunfos, sentenciando el campeonato ante una Francia que venía de ser campeona en el año 2018.

El delantero del PSG fue elegido como mejor futbolista del mundo entre las votaciones de capitanes, seleccionadores, periodistas especializados y aficionados. Votaciones a partes iguales. No hay duda. Messi es 'The Best'.

Alexia Putellas, por segundo año consecutivo, se llevó el premio 'The Best' como mejor jugadora del mundo. La futbolista del Barça ya está cerca de volver de su grave lesión de rodilla y ya trabaja en el día a día.

Otros premios de la noche

El argentino Dibu Martínez, clave en la final del Mundial para que la albiceleste se convirtiera en campeona, fue galardonado como mejor portero del mundo por delante de Thibaut Courtois. Su paso por Qatar fue decisivo, convirtiéndose en un auténtico ídolo del fútbol argentino.

En el apartado de los entrenadores, también Argentina volvió a ser protagonista. El técnico Lionel Scaloni fue el entrenador premiado.

El mejor once

Este es la mejor alineación de la temporada elegida en la gala del 'The Best': Courtois, Achraf Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Casemiro, Modric, Messi, Mbappé, Benzema y Haaland.