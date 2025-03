Diego Jr, hijo de Maradona: "Lo que más me duele es que mataron a mi padre"

Estas semanas se está celebrando el juicio en Argentina por la muerte de Diego Armando Maradona. Siete son los acusados: todos los médicos y enfermeros que le atendieron. Y su familia pide justicia. Su hijo Diego Jr pasó por 'El Chiringuito' y dejó una frase muy contundente: "Lo que más me duele es que mataron a mi padre".

"Es un momento complicado para nosotros, para la familia. Van a venir momentos difíciles, pero estamos preparados", dice sobre su familia.

"Ni los médicos ni los enfermeros lo atendieron bien. No hicieron nada para salvarlo. Si lo hubieran tratado bien estaría aquí sentado en este momento. No puedo aceptar lo que no hicieron los médicos", denuncia Diego Jr.

Cree que en el juicio se demostrará que fue una negligencia: "Actuando como actuaron los médicos y los que pusieron los médicos ahí no me deja otra opción. Estoy seguro de que vamos a demostrar que fue una negligencia".