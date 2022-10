El CEO del Mundial de Qatar, Nasser Al Khater, hizo saber que durante el campeonato se habilitarán zonas en el exterior de los estadios para que los aficionados puedan beber alcohol. Aún así, se vigilará que las personas que alcancen un estado de embriaguez no supongan ningún peligro para el resto de asistentes, ya que podrían provocar ciertos incidentes en el interior del estadio.

"No se puede hacer nada que perjudique a otras personas ni destruir la propiedad pública. Siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, entonces todos los fans son bienvenidos y no hay nada de qué preocuparte", dijo Al Khater.

La empresa 'Betting' ha realizado un estudio en el que analiza el precio de la cerveza en los 32 países que participaran en esta edición del Mundial. Precisamente es en Qatar donde esta bebida es la más cara. Una sola cerveza vale 11,21 libras (12,88 euros).

Es un precio desorbitado y muy alto, ya que el segundo país donde es más cara la cerveza, Estados Unidos, tiene un precio de 6,58 libras, casi la mitad.

Y es que ha habido debate alrededor de como el país árabe iba a tratar el tema del alcohol, ya que en muchos países musulmanes está prohibido. Por ejemplo, en la Fórmula 1 hay carreras que se celebran en países árabes y en vez de hacer la celebración en el podio con el tradicional champán, se hace con otro tipo de bebida.

Sin embargo, la organización del torneo ha decidido que se pueda beber, aunque sea en zonas concretas como son las 'Fan Zones' de los equipos, las 'Fan Fest' o en hoteles, entre otros lugares.