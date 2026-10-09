Defensa a ultranza de Mourinho a Mbappé: "No es necesario ser Einstein para..."

El entrenador del Real Madrid ha afirmado que el francés "va a jugar" ya que "no ha fallado con sus obligaciones".

La rueda de prensa de Jose Mourinho previa a la visita del Villarreal al Santiago Bernabéu ha tenido un protagonista claro: Kylian Mbappé.

El francés, que cayó lesionado en el segundo compromiso internacional de Francia, ha estado en el foco de la polémica por sus paseos en bicicleta, visitas a París, salidas nocturnas... y Mou ha explotado contra la prensa.

Al luso el han preguntado si entendería que hubiera pitos contra el galo, y ahí ya no se ha callado: "Si pasa eso para vosotros, no lo digo en nadie en particular, será una victoria".

Mourinho considera que se habla de Mbappé simplemente por enturbiar el ecosistema blanco: "Ni casos gigantes como el City, la difícil situación de mi país de Cristiano con su entrenador. Tantos casos que podrían alimentar vuestro trabajo, pero no ha sido suficiente. El Madrid es el Madrid y siempre hay que sacar algo".

'The Special One' también ha confirmado que Kylian ha seguido las directrices marcadas por el club: "Mbappé ha estado aquí, se hizo el diagnóstico y se fue para una segunda opinión porque tiene algo en la rodilla que no se puede olvidar. Durante la recuperación, que vosotros no tenéis que saber al detalle, y luego entramos en el campo de la búsqueda por problemas".

"Primero era la discoteca que no era discoteca... era una discoteca por la moda en París para un evento privado. Después la bicicleta en Suiza, que era un hotel en el que había un par de bicicletas para ir al spa, a las zonas comunes y de tranquilidad absoluta", ha añadido.

"¿Entendería que parte de la afición estuviera molesta con Mbappé?", le han planteado al portugués, que ha vuelto a señalar a la prensa: "Esto es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que este es el objetivo".

"Yo prometo que un jugador del Madrid no se comporte como jugador del Real Madrid y falle como jugador del Real Madrid, no cumple con sus obligaciones como jugador o como ciudadano, no van a ver ese jugador en banquillo. No van a poder pitarlo. Va a estar en casa. No le doy la oportunidad de sentarse en el banquillo. Mbappé va a jugar. Ni en el banquillo estará. Estoy seguro de que no ha fallado con sus obligaciones con el Real Madrid", ha zanjado.