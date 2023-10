Inglaterra ya se encuentra clasificada para la Eurocopa del próximo verano tras remontar a Italia con una nueva actuación estelar de Jude Bellingham.

El centrocampista del Real Madrid asistió a Rashford para que anotara tras una gran galopada y fruto de su zancada sacó un penalti que le valió a Kane para voltear el marcador.

Tras el partido, en el que nuevamente fue nombrado 'MVP', Bellingham declaró su amor hacia su nuevo equipo asegurando que querría estar hasta los 30 o 35 años vestido de blanco.

"Quiero quedarme en el Real Madrid durante los próximos 10 o 15 años de mi vida. Aquí es donde quiero estar. Me encanta estar aquí", afirmó en 'ESPN'.

De hecho, el inglés cree que ha pegado un salto de calidad en los últimos meses: "Estar en el Real Madrid me mejoró como jugador. Estoy 100% seguro de esto. Estar cerca de esas mentalidades ganadoras y de jugadores con tanta calidad todos los días, te lleva a un nuevo nivel mental, físico y técnico".

Parte de la culpa de dicho salto la tiene su entrenador, Carlo Ancelotti, que tras reconvertirle en mediapunta ha ganado un jugador total, capaz de marcar, asistir, presionar, robar y correr.

"Ancelotti me dijo que en el puesto donde estoy jugando es donde él me ve. Me encanta la libertad que me dan. El hecho es que tengo que cumplir, ya sea un gol, una asistencia o una buena actuación para ganar el partido. En cada partido que juego logro mejorar un poco", ha añadido Bellingham.