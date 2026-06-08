Guía completa Mundial 2026: todos los partidos de la fase de grupos y enfrentamientos de España

A partir de este jueves 11 de junio, 48 selecciones se disputarán el pase a las eliminatorias en la fase de grupos. España debuta el lunes 15 contra Cabo Verde a las 18:00 hora española.

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Un total de 48 selecciones divididas en 12 grupos se enfrentarán entre ellas por el pase a las fases eliminatorias. Desde este jueves hasta el próximo 28 de junio, España y el resto de combinados nacionales disputarán la fase de grupos más amplia de la historia de las Copas del Mundo.

El jueves a las 21:00 (hora española), México jugará el partido inaugural contra Sudáfrica, emulando el partido que dio comienzo al Mundial de 2010. Por parte de España, los de Luis de la Fuente comenzarán su periplo en la Copa del Mundo el próximo lunes 15 contra Cabo Verde a las 18:00 (hora española).

Posteriormente, la selección española se medirá ante Arabía Saudí y Uruguay a las 18:00 y 02:00 (hora española) los días 21 y 27 de junio, respectivamente. El objetivo de 'La Roja' será conseguir el máximo número de puntos (nueve) con el fin de pasar de ronda con ventaja.

Fase de grupos al completo

Grupo A

Jornada 1

México - Sudáfrica (11 de junio a las 21:00 hora española)

Corea del Sur - República Checa (12 de junio a las 04:00 hora española)

Jornada 2

República Checa - Sudáfrica (18 de junio a las 18:00 hora española)

México - Corea del Sur (19 de junio a las 03:00 hora española)

Jornada 3

Sudáfrica - Corea del Sur (25 de junio a las 03:00 hora española)

República Checa - México (25 de junio a las 03:00 hora española)

Grupo B

Jornada 1

Canadá - Bosnia y Herzegovina (12 de junio a las 21:00 hora española)

Qatar - Suiza (13 de junio a las 21:00 hora española)

Jornada 2

Suiza - Bosnia y Herzegovina (18 de junio a las 21:00 hora española)

Canadá - Qatar (19 de junio a las 00:00 hora española)

Jornada 3

Suiza - Canadá (24 de junio a las 21:00 hora española)

Bosnia y Herzegovina - Qatar (24 de junio a las 21:00 hora española)

Grupo C

Jornada 1

Brasil - Marruecos (14 de junio a las 00:00 hora española)

Haití - Escocia (14 de junio a las 03:00 hora española)

Jornada 2

Escocia - Marruecos (20 de junio a las 00:00 hora española)

Brasil - Haití (20 de junio a las 02:30 hora española)

Jornada 3

Marruecos - Haití (25 de junio a las 00:00 hora española)

Escocia - Brasil (25 de junio a las 00:00 hora española)

Grupo D

Jornada 1

Estados Unidos - Paraguay (13 de junio a las 03:00 hora española)

Australia - Turquía (14 de junio a las 06:00 hora española)

Jornada 2

Estados Unidos - Australia (19 de junio a las 21:00 hora española)

Turquía - Paraguay (20 de junio a las 05:00 hora española)

Jornada 3

Paraguay - Australia (26 de junio a las 04:00 hora española)

Turquía - Estados Unidos (26 de junio a las 04:00 hora española)

Grupo E

Jornada 1

Alemania - Curazao (14 de junio a las 19:00 hora española)

Costa de Marfil - Ecuador (15 de junio a las 01:00 hora española)

Jornada 2

Alemania - Costa de Marfil (20 de junio a las 22:00 hora española)

Ecuador - Curazao (21 de junio a las 02:00 hora española)

Jornada 3

Ecuador - Alemania (25 de junio a las 22:00 hora española)

Curazao - Costa de Marfil (25 de junio a las 22:00 hora española)

Grupo F

Jornada 1

Países Bajos - Japón (14 de junio a las 22:00 hora española)

Suecia - Túnez (15 de junio a las 04:00 hora española)

Jornada 2

Países Bajos - Suecia (20 de junio a las 19:00 hora española)

Túnez - Japón (21 de junio a las 06:00 hora española)

Jornada 3

Túnez - Países Bajos (26 de junio a la 01:00 hora española)

Japón - Suecia (26 de junio a la 01:00 hora española)

Grupo G

Jornada 1

Bélgica - Egipto (15 de junio a las 21:00 hora española)

Irán - Nueva Zelanda (16 de junio a las 03:00 hora española)

Jornada 2

Bélgica - Irán (21 de junio a las 21:00 hora española)

Nueva Zelanda - Egipto (22 de junio a las 03:00 hora española)

Jornada 3

Egipto - Irán (27 de junio a las 05:00 hora española)

Nueva Zelanda - Bélgica (27 de junio a las 05:00 hora española)

Grupo H

Jornada 1

España - Cabo Verde (15 de junio a las 18:00 hora española)

Arabia Saudí - Uruguay (16 de junio a las 00:00 hora española)

Jornada 2

España - Arabia Saudí (21 de junio a las 18:00 hora española)

Uruguay - Cabo Verde (22 de junio a las 00:00 hora española)

Jornada 3

Uruguay - España (27 de junio a las 02:00 hora española)

Cabo Verde - Arabia Saudí (27 de junio a las 02:00 hora española)

Grupo I

Jornada 1

Francia - Senegal (16 de junio a las 21:00 hora española)

Irak - Noruega (17 de junio a las 00:00 hora española)

Jornada 2

Francia - Irak (22 de junio a las 23:00 hora española)

Noruega - Senegal (23 de junio a las 02:00 hora española)

Jornada 3

Noruega - Francia (26 de junio a las 21:00 hora española)

Senegal - Irak (26 de junio a las 21:00 hora española)

Grupo J

Jornada 1

Argentina - Argelia (17 de junio a las 03:00 hora española)

Austria - Jordania (17 de junio a las 06:00 hora española)

Jornada 2

Argentina - Austria (22 de junio a las 19:00 hora española)

Jordania - Argelia (23 de junio a las 05:00 hora española)

Jornada 3

Argelia - Austria (28 de junio a las 04:00 hora española)

Jordania - Argentina (28 de junio a las 04:00 hora española)

Grupo K

Jornada 1

Portugal - RD Congo (17 de junio a las 19:00 hora española)

Uzbekistán - Colombia (18 de junio a las 04:00 hora española)

Jornada 2

Portugal - Uzbekistán (23 de junio a las 19:00 hora española)

Colombia - RD Congo (24 de junio a las 04:00 hora española)

Jornada 3

Colombia - Portugal (28 de junio a la 01:30 hora española)

RD Congo - Uzbekistán (28 de junio a la 01:30 hora española)

Grupo L

Jornada 1

Inglaterra - Croacia (17 de junio a las 22:00 hora española)

Ghana - Panamá (18 de junio a la 01:00 hora española)

Jornada 2

Inglaterra - Ghana (23 de junio a las 22:00 hora española)

Panamá - Croacia (24 de junio a la 01:00 hora española)

Jornada 3

Panamá - Inglaterra (27 de junio a las 23:00 hora española)

Croacia - Ghana (27 de junio a las 23:00 hora española)

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