El camino de España hasta la final del Mundial 2026: posibles cruces y rivales

Los rivales de la selección española variarán dependiendo de cómo acabe en la fase de grupos. Si termina en primer lugar, tendrá un camino más sencillo en comparación con si clasifica como segundo.

Este jueves 11 de junio da comienzo el Mundial 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. Esta noche a las 21:00 (hora española), la selección mexicana disputará el partido inaugural ante Sudáfrica, el mismo partido de apertura que en el Mundial 2010.

El lunes 15 de junio, España debutará en esta Copa del Mundo contra Cabo Verde a las 18:00 horas. Posteriormente, jugará contra Arabia Saudí y Uruguay, también rivales en la fase de grupos, a las 18:00 y 02:00 (hora española) los días 21 y 27 de junio, respectivamente.

Dependiendo de los resultados que consiga 'La Roja' en la fase de grupos, se abren dos caminos en las eliminatorias que podrían complicar más o menos a los de Luis de la Fuente.

En concreto, si España queda primera en el grupo H, tendría un camino más sencillo para llegar a una hipotética final. Sin embargo, si acaba segunda, lo más seguro es que se enfrente a combinados más complicados como Argentina, Portugal o Brasil.

Rivales de España hasta la final si acaba primero de grupo

En caso de que España acabe la fase de grupo en primer lugar, se enfrentaría en dieciseisavos de final a Austria (segunda selección más potente del grupo J por detrás de Argentina). La victoria frente a los austriacos le otorgaría un puesto en los octavos de final, donde se podría medir ante Croacia o Colombia.

En cuartos de final, el combinado español coincidiría con Bélgica o Estados Unidos (selección anfitriona) por un hueco en las semifinales de la Copa del Mundo. En la penúltima ronda del torneo, España se podría batir con hasta cuatro selecciones con mucho potencial, como son Alemania, Países Bajos, Marruecos o Francia.

Por último, en el hipotético escenario de llegar a la final del Mundial, los de Luis de la Fuente tienen la posibilidad de disputar el partido frente a Argentina, Brasil, Inglaterra o Portugal, a menos que otra selección dé la sorpresa.

Rivales de España hasta la final si acaba segundo de grupo

Al contrario que si acaba en primer lugar del grupo H, España podría complicarse su clasificación a la final si termina segunda en la fase de grupos. El primer impedimento de 'La Roja' llegaría en octavos de final, ya que Argentina está llamada a ser su rival.

En caso de medirse a la selección argentina liderada por Lionel Messi y salir victoriosos, Turquía podría ser su siguiente oponente en octavos de final. Un combinado joven con opciones de dar alguna que otra sorpresa.

En cuartos de final, la Portugal de Cristiano Ronaldo o Suiza pueden ser sus rivales en busca del pase a las semifinales. Una vez España llegue a la hipotética semifinal, Brasil, Senegal, Suecia o Inglaterra podrían ser el principal impedimento para conseguir un hueco en la ansiada final.

De esta forma, si la selección española consigue estar presente en la final del Mundial tras haber acabado segunda en la fase de grupos, existen cuatro posibles candidatos a ser su oponente en el terreno de juego: Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica.

Cuadro de España hasta la final del Mundial

Si acaba primera del grupo H

Dieciseisavos de final: Austria

Octavos de final: Croacia o Colombia

Cuartos de final: Bélgica o Estados Unidos

Semifinal: Alemania, Países Bajos, Marruecos o Francia

Final: Argentina, Brasil, Inglaterra o Portugal

Si acaba segunda del grupo H

Dieciseisavos de final: Argentina

Octavos de final: Turquía

Cuartos de final: Portugal o Suiza

Semifinal: Brasil, Senegal, Suecia o Inglaterra

Final: Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica

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