Hay una realidad ineludible en el 'caso Mbappé y que ya es la primera pieza que ha caído en el dominó: Kylian le ha dicho al París Saint-Germain que no renovará su contrato hasta 2025.

Por ello, el conjunto galo debe plantearse lo siguiente: o le dejan ir este verano y hacen caja con su traspaso o el que posiblemente sea el mejor jugador del mundo se irá gratis el próximo año.

En la primera tesitura, desde Francia ya ponen precio a su salida: entre 180 y 200 millones de euros, tal y como informó 'RMC'.

"Si soy el líder del PSG, tomó una decisión clara: se vende este verano. No se puede quedar un jugador que anuncia que está en su último año de contrato y se puede marchar gratis. Hay que enviar un mensaje fuerte", explicó el periodista francés.

De hecho, califica la situación de "guerra": "El PSG no esperaba recibir hoy esta carta. Es una especie de declaración de guerra. Están horrorizados en el club. Si Mbappé lo anuncia ahora, es porque ya no cree en las promesas. Ya no cree en el proyecto".

Pedrerol duda

A pesar de que Josep Pedrerol afirmase en 'El Chiringuito' que "Mbappé está mucho más cerca del Real Madrid", el presentador sembró la duda sobre el precio.

"Kylian podría decirle al PSG que si piden 200M€ espera un año y se va gratis", explicó.