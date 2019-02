Courtois, sobre su reencuentro con la afición del Atlético: "Espero que me tiren cosas durante todo el partido"

Thibaut Courtois está a punto de reencontrarse con la que, durante tres temporadas, fue su afición. El Real Madrid visitará al Atlético la próxima semana, y el belga es consciente de que muy posiblemente le espere un recibimiento hostil por militar ahora en el eteron rival.

"Espero que me tiren cosas durante todo el partido, pero ya me conozco esto de Bélgica. Me tiraron mecheros e incluso una jarra de cerveza, es parte del fútbol", afirma en el diario belga 'Niews Blad'.

Courtois se muestra indiferente a lo que la afición del Atlético le está haciendo a su placa en el Metropolitano. "Si quieren escupir o mancharla no me importa. Bien por ellos si les hace felices. Y si me quieren tirar cosas será más motivación", dice.

El belga reconoce que siempre fue "seguidor de Iker Casillas y del Real Madrid". "No debo perder la opción de jugar aquí por haber estado en el Atlético. Lo di todo durante tres temporadas, y fue la elección perfecta cuando era joven", comenta.