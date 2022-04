En los últimos días se ha demostrado la gran relación que guardaban Diego Armando Maradona y José Mourinho. El pasado domingo, el técnico portugués aprovechó su paso por Nápoles para dejar un ramo de flores a la estrella argentina en su emotivo homenaje llevado a cabo en el Santuario de Diego, entre numerosos seguidores napolitanos.

Mourinho también estuvo con Diego Maradona Junior, hijo de 'El Pelusa', que posteriormente publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram junto al entrenador de la Roma, donde incluía un conmovedor mensaje, al que el propio Mourinho reaccionó desde su cuenta con el emoticono de un corazón.

"Nos abrazamos y nos emocionamos recordando a papá... José Mourinho fiel y leal amigo de Diego y luego de Maradona, ¡amigo en las buenas y en las malas! Te amo tanto como amaste a papá", se puede leer en el mensaje publicado por el hijo del '10'.

El entrenador portugués siempre ha mostrado públicamente su admiración por Diego Armando Maradona. "El mundo nunca se olvidará de Diego. Me aseguré de que mi hijo sepa mucho de él, a pesar de haber nacido después. Y sé que mi hijo se asegurará de que sus hijos nunca se olviden quién fue Diego", declaró pocos días después del anuncio oficial de su muerte.

"Él nunca me llamaba después de una victoria, siempre después de una derrota o en momentos difíciles. Él me decía: 'Mou, no te olvides que eres el mejor'. Extraño las llamadas de Diego. Tenía un gran corazón. Está Diego, la persona. Y es a él a quien más extraño. Me arrepiento de no haber pasado más tiempo con él", añadió.