La Justicia abre diligencias de investigación por la muerte del futbolista Jesús de Miguel en el Tenerife-Andorra

Fuentes jurídicas informan a 'laSexta' que la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tenerife ha abierto diligencias de investigación por el fallecimiento del futbolista.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife ha abierto este martes una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Jesús de Miguel.

El delantero del conjunto tinerfeño ha fallecido en al mañana de este 3 de noviembre tras sufrir en la noche del lunes una parada cardiorrespiratoria después de chocar violentamente con Owono, portero del Andorra.

Fuentes jurídicas informan a 'laSexta' que la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tenerife ha abierto diligencias de investigación por la muerte del futbolista.

En el marco de esta investigación, la Policía Nacional está realizando un atestado en el que se recogerán las circunstancias en que se produjeron los hechos.

Es por ello que en este momento, las pesquisas están centradas en esclarecer qué ocurrió en el momento en el que Owono golpeó a De Miguel.

Cabe reseñar que toda muerte que no tiene causa natural -lo que se conoce como "muerte judicial", sea por accidente o por otras causas- conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial.