El comentado gesto de Vinicius al Bernabéu después de su gol al Alavés

El Real Madrid vence al Alavés (2-1) y Vinicius pide perdón a la grada después de su gol. Era el primer partido de los blancos después de la eliminación contra el Bayern de Múnich.

Vinicius Jr marcó, un golazo por cierto, y se dirigió inmediatamente a la grada del Santiago Bernabéu. Pidió perdón. Perdón por la eliminación contra el Bayern de Múnich y una temporada sin títulos. También perdón por una eliminatoria de Champions en la que no estuvo nada acertado. Fue la imagen de la noche en un Bernabéu que pitó a los suyos.

Tras la eliminación en Champions contra los alemanes y una temporada prácticamente decidida, con LaLiga casi perdida, el Bernabéu se volvía a convertir en juez de unos jugadores bajo la lupa. Sí hubo pitos contra el Alavés (2-1), especialmente a Eduardo Camavinga, pero nada que ver con lo ocurrido en la noche del Levante o la del Rayo Vallecano.

Un partido en el que ya no quedaba casi nada en juego para los blancos. Se vio en el campo. El Madrid se adelantó con un gol de Kylian Mbappé, que se benefició del rebote en un defensa del Alavés.

La malísima noticia de la noche llegó con Militao. Otra vez lesionado. Después de superar dos graves operaciones de rodilla, el central brasileño se marchó lesionado en una acción en la que se hizo daño. Rápidamente le pidió al médico el cambio. Tenía claro que algo no estaba bien y ahora tendrá que pasar pruebas.

El Alavés tuvo la suya. Muy clara. Toni Martínez disparó al palo y en el rechace Lunin evitó el empate. Fue justo antes del descanso.

Vinicius protagonizó la jugada de la noche, con un golazo, y también el gesto. Pidió perdón a la grada. Justo después de marcar el gol, se dirigió a los aficionados juntando sus manos en alto. Un claro gesto después de otra temporada en la que el Real Madrid se va a despedir sin ninguno de los tres grandes títulos.

Ganó el Real Madrid, que seguirá retrasando el título del FC Barcelona. Y ahora le toca tres visitas a domicilio: Betis, Espanyol y FC Barcelona.