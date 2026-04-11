¿Celebró antes de marcar? El gesto de Lamine Yamal tras sentenciar el derbi ante el Espanyol

El extremo blaugrana puso el 3-1 en el minuto 88 para erradicar cualquier opción que tuviera el Espanyol de empatar el encuentro. Justo antes de marcar, dio la sensación de que Lamine ya celebraba el tanto.

Marc Casadó puso a correr a Lamine Yamal a falta de tan solo dos minutos para llegar a los noventa. La joya culé se plantó ante Dmitrovic. El guardameta perico llegó antes al balón pero su despeje favoreció a la carrera del propio Lamine, que se plantó solo ante la portería sin portero.

Lamine, antes de empujar el balón a placer para marcar el tercero, alzó los brazo celebrando el tanto incluso antes de marcarlo. La imagen es cuanto menos llamativa.

Dos minutos después, Rashford sentenciaría el derbi por completo poniendo el 4-1 final tras rematar un centro de Frenkie De Jong. El neerlandés volvió tras nueve jornadas ausente y estará en el Metropolitano.

En la primera parte, Ferrán ya había encarrilado el triunfo blaugrana con un doblete. Remató un córner botado por Lamine y aprovechó una gran asistencia del extremo para definir ante Dmitrovic y hacer el segundo. El Barça dominó prácticamente todo el encuentro aunque el Espanyol tuvo su momento de rebeldía.

Un gran gol de Pol Lozano en el minuto 56 animó a los de Manolo González pero no pudieron conseguir el empate. La racha de los pericos sigue aumentando y siguen sin ganar desde el 22 de diciembre.

El Barça da un golpe tremendo a la Liga. Los de Flick han aprovechado el tropiezo del Madrid ante el Girona y aumentan la distancia con respecto a los de Arbeloa en nueve puntos. Todo antes de afrontar el crucial encuentro del próximo miércoles ante el Atlético de Madrid. Los blaugrana, obligados a remontar el 0-2 de la ida.

El Espanyol, por su parte, se sitúa décimo en la tabla a siete puntos del descenso. Visitarán al Rayo en Vallecas la próxima jornada.