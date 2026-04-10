Tremenda polémica en el Bernabéu: ¿Fue penalti de Vitor Reis sobre Mbappé?

En el minuto 88, el francés se fue al suelo dentro del área quejándose de un 'codazo' del defensor gironí. Ni el colegiado del encuentro ni el VAR lo consideraron como penalti.

La polémica fue una de las grandes protagonistas del Real Madrid-Girona. Durante los primeros 88 minutos, no hubo grandes acciones que generaran controversia. Sin embargo, a partir de ese momento, todo estalló.

Mbappé, que no tuvo su día, se adentró en el área del Girona, recortó ante varios rivales y, tras uno de esos 'quiebros', se topó con el codo de Vitor Reis en la cara. El contacto existió e impidió que el francés siguiera con la jugada. Aún así, Alberola Rojas no lo consideró suficiente para señalar penalti. El VAR tampoco advirtió al colegiado y el Bernabéu estalló.

La afición blanca ya había comenzado a impacientarse por el juego de su equipo (no es la primera vez esta temporada). Antes de la polémica, el feudo blanco ya había silbado a su equipo en varias ocasiones.

Al comienzo de la segunda parte, Valverde adelantó al Madrid con un gran disparo desde la frontal (pudo hacer algo más Gazzaniga). Sin embargo, Lemar devolvería la igualdad al marcador con un potente disparo también desde fuera del área que sorprendió a Lunin.

A partir de ese momento, el Madrid fue poco a poco encerrando al Girona en su área pero sin llegar a generar situaciones claras de gol. Los de Arbeloa volvieron a acusar de manera evidente la falta de ideas en ataque recurriendo en exceso a las jugadas individuales de Mbappé o Vinícius.

Todo a cinco días de la vuelta de cuartos de final de la Champions en la que el Madrid está obligado a remontar ante el Bayern de Múnich si quiere seguir vivo en la competición. Por lo pronto, si el Barça vence al Espanyol este sábado, los blancos quedarán a nueve puntos del liderato. Una distancia muy complicada de salvar.

El Girona, por su parte, ve recompensada una gran actuación en el Bernabéu con un punto. Los de Míchel siguen acomodados en la parte media de la clasificación y recibirán al Betis la próxima jornada.