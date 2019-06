Carlos Queiroz no se fue precisamente feliz del partido que enfrentó a Chile y a Colombia, y que perdió la selección cafetera en los penaltis. Y no solo fue por la eliminación de su equipo, sino sobre todo por la extraña decisión de los árbitros de no pitar ni un fuera de juego 'en vivo' durante el envite.

"¡Nos han avisado en el vestuario de que cambiaban las normas, 15 minutos antes de empezar el partido!", dijo muy enfadado el entrenador portugués.

"No estoy de acuerdo en que si hay un fuera de juego se siga jugando. ¿Qué pasa si entonces un jugador hace una falta y es roja? ¿Qué hacemos, marcamos o no marcamos? ¿Peleamos o no peleamos? Durante 100 años había gente que veía las cosas en un segundo", afirmó.