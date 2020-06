Mario Balotelli es otro caso de 'juguete roto' del mundo del fútbol. Otro caso de jugador de gran calidad al que le pierden sus 'cosas'. Díscolo, el italiano ha llamado casi siempre más la atención por lo que hacía fuera del campo que dentro de él. O, estando dentro, por cosas ajenas a su juego con el balón.

La última, en el Brescia. El club italiano, colista de la Serie A, le contrató el pasado verano con la intención de hacer de 'Super Mario' su gran estrella. El faro para crecer en la competición y un reclamo mediático. Mediático, sin duda, ha sido. Lo demás... no.

No solo por su escasa aportación al equipo, habiendo anotado 5 goles en 19 partidos, sino porque ni va a entrenarse. "Vive más allá de las reglas, o con normas que solo son suyas", dijo el presidente de la entidad, Massimo Cellino.

Despido por causa justa

Están a nueve puntos de la salvación. En caso de descenso, la historia iba a haber terminado con Balotelli fuera tras el acuerdo firmado. Sin embargo, eso puede adelantarse.

Porque le van a despedir. Sí, el díscolo italiano va a terminar su aventura en el Brescia con un despido. El club italiano trabaja ya con sus abogados para dicho procedimiento con causa justa, por sus ausencias y su actitud, según informa 'La Gazzetta dello Sport'.

"Pensaba que aquí, cerca de su madre, en su ciudad y con las ganas de volver a la selección italiana podría funcionar. Pero no, he perdido la apuesta", dijo Cellino.

Confeso fan del Milan... jugando en el Inter de Mourinho

Sin duda la ha perdido, como la perdieron muchos otros que apostaron por él a lo largo de una carrera que se presumía sería brillante y que va a contar con un despido en su haber.

En el Inter de Milán, aparte de dar señas del gran talento que tiene, ya tuvo algunas cosas 'why always me?', camiseta que pondría de moda en el Manchester City. Una de ellas fue, por ejemplo, declararse fan del Milan... y ponerse su camiseta.

Su entrenador, en el cuadro 'nerazzurro', era Jose Mourinho. Le apartaron del equipo, y ese verano se iría a Inglaterra para probarse como 'skyblue'. Tampoco funcionó. Y su estancia en el Liverpool fue lo que fue: un nuevo desastre.

El Liverpool, cansado por su falta de actitud

Ahí llegó tras jugar en el Milan, club del que era aficionado tal y como reconoció cuando jugaba en el eterno rival. En dos épocas jugó allí, haciendo un 'sandwich' a su año en Anfield. En el Merseyside se cansaron de su falta de actitud y de compromiso.

Tras pasar por varios de los más grandes de Europa recaló en el Niza, en una liga como la francesa. Fue, curiosamente, donde mostró una gran versión que hizo que el Olympique de Marsella le fichase. De ahí, al Brescia.

"Llevo 25.000 libras en el asiento porque soy rico"

Entre tanto equipo, polémicas de todo tipo. En 2010, tras recibir el Golden Boy, dijo que sólo Messi estaba por delante de él. Después de ponerse la camiseta del Milan fue apartado del Inter, y ese verano se fue al Manchester City para lucir el 'Why always me?' en su camiseta. Días antes, había incendiado su casa.

Lo hizo por jugar con fuegos artificiales dentro del domicilio. Además, se llevó una buena multa del club por lanzar dardos a los juveniles de los 'citizen' mientras entrenaban, y su pasión por los coches, y la velocidad, hizo que la Policía le requisase el vehículo hasta en 30 ocasiones.

Un día le preguntaron que por qué llevaba 25.000 libras en el asiento del copiloto. "Porque soy rico", dijo un Balotelli que, en redes sociales, se vio envuelto en polémica por parafrasear a Pablo Escobar: "Como dijo, el dinero no compra a las mujeres, pero enamora a las p***".

"Solo Messi está un poco por delante de mí"

Balotelli, que en 2010 dijo que solo Messi "era un poco mejor que él", y que incluso en 2016 se veía ganando el Balón de Oro, acabó 2020 estrellando su coche contra el garaje de su vecino. Después, salió del vehículo y se fue a casa a dormir.

Sin duda, un caso claro de gran futbolista, de gran talento en su juventud que, por no tener la cabeza donde se debe, ha pasado de ser Golden Boy en 2010 a, diez años después, estar cerca de ser despedido del Brescia.

