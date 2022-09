El Monza, recién ascendido a la Serie A, derrotó este fin de semana a la Juventus. Y su presidente, Silvio Berlusconi, no se ha mordido la lengua sobre las decisiones que toma en el club... que van mucho más allá de los despachos y llegan al terreno de juego.

En una entrevista en 'Tele Lombardia' ha hablado sobre la "intervención" que hacía en los entrenadores del Milan: "Intervendré directamente en las elecciones del Monza, dando consejos, porque así lo hice con todos mis entrenadores en el Milan".

"Raffaele Palladino es un entrenador que conozco bien de su época en las categorías inferiores del Monza y decidí, junto con Adriano Galliani, poner el equipo en sus manos porque, a nuestro juicio, realmente se lo merece", ha expresado el máximo mandatario del Monza.

El italiano no puede contener su alegría ante la victoria de los suyos contra la Juve. Su primer triunfo de la temporada en la Serie A: "Por fin un gran partido y una gran victoria. Siempre he dicho que este Monza tiene un gran potencial que no demostró en las primeras jornadas por varios factores. Ganar a la Juventus me parece una buena forma de empezar un nuevo camino".

El ascenso fue una hazaña, en palabras del presidente: "Llevar a Monza a la Serie A 110 años después me dio más alegría que ganar la Champions League".