David Beckham tuvo gran responsabilidad en el fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami. El copropietario del club estadounidense está en una nubeal poder contar con el argentino en su equipo, que tan solo tienen tres años de vida.

El exjugador ha desvelado en 'The Athletic' qué sintió en el momento en que se hizo oficial 'el bombazo': "Estaba en Japón con mi familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar". "Victoria me dijo '¿en serio? ¡Apaga el móvil!' Me puse las gafas y dije '¡Viene Leo!'". "Se me pone la piel de gallina al hablar de ello", añadió

Además, el exfutbolista del Real Madrid y Manchester United entre otros, confesó cómo surgió la idea de traer a Messi al Inter de Miami: "Siempre estuvo en mi mente traer a Messi. No hay nadie mejor" Todo surgió durante una charla con mis socios, José y Jorge Mas, mientras tomábamos una copa de vino ", reconoció.

Y por si fuera poco, ha explicado que se reunió con Jorge Messi, padre de Leo, en 2019 en una reunión a escondidas para transmitirle su deseo: "Todavía es pronto, pero nos encantaría tener a Leo en Miami".

Mientras tanto, Messi continúa revolucionando la MLS, ya ha marcado tres goles en dos partidos, y el fútbol estadounidense está de enhorabuena al poder contar con el siete veces balón de oro.