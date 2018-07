El Barcelona de Ernesto Valverde suma 22 partidos de Liga invicto y bate el récord de Guardiola

No lo tenía ni mucho menos fácil Ernesto Valverde en su llegada al Barcelona. En verano, la marcha de un jugador como Neymar no traía buenos presagios consigo, y las derrotas ante el Real Madrid en la Supercopa de España no hacían sino complicar aún más la primera experiencia del extremeño como técnico culé. Sin embargo, el tiempo, los partidos y los resultados están con el 'Txingurri', y es que ya ha batido un récord que hasta ahora ostentaba Pep Guardiola al sumar 22 partidos de Liga invicto.

Los azulgranas, con Ernesto Valverde en el banquillo, no conocen la derrota en la presente temporada liguera. Lo pasen peor o tengan cero complicaciones en sus envites, el Barça no hace otra cosa que no sea ganar o, en menor medida, empatar. Dieciocho victorias y cuatro empates suman los líderes de la Liga, que llevan ya 58 puntos y aventajan en 19 al Real Madrid, su máximo rival histórico.

Ante el Espanyol se consumó el buen hacer del 'Txingurri' como técnico del Barcelona, y superó así el récord que poseía Guardiola en la 2009-10. No fue fácil, pues el rival y el campo, pasado por agua, no invitaba a la alegría y menos aún cuando Gerard Moreno adelantó a los pericos. Gerard Piqué, en el 82', puso las definitivas tablas.

Por delante tienen dos marcas más a batir, una del Real Madrid (27 duelos sin perder), y de la Real Sociedad, con 32 encuentros invicta. El calendario es propicio para los culés, y es que si tienen ahora cuatro partidos a priori asequibles ante Getafe, Eibar, Girona y Las Palmas.

Destacar además que el Barcelona ha visitado ya el Wanda Metropolitano, el Santiago Bernabéu, Mestalla, San Mamés y Anoeta, sin duda varios de los campos más complicados de la Liga junto con el Sánchez Pizjuán.