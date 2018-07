El Barcelona 2018/2019 empieza a rodar: primer entrenamiento con 14 jugadores disponibles

El F.C Barcelona 2018/19 se puso en marcha, en una sesión de entrenamiento en la que el entrenador, Ernesto Valverde, contó con los 14 jugadores disponibles, ninguno de ellos mundialistas.

Después de que se sometieran a diferentes pruebas físicas y médicas Cillessen, Ortolá, Semedo, Denis Suárez, Alcácer, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Rafinha, Samper, Douglas, Munir y Marlon se han entrenado en la ciudad deportiva Joan Gamper en la primera sesión del curso.

El nuevo fichaje, Arthur Melo, se incorporará en la próxima sesión

La única ausencia ha sido la de Carles Aleñá, el prometedor interior del filial que se rompió el tendón del bíceps femoral del muslo derecho y tuvo que ser intervenido en Helsinki (Finlandia). También se llevará a cabo un segundo entrenamiento para completar la primera doble sesión de la pretemporada. Además también habrá doble sesión en los próximos entrenamientos.

Para la próxima sesion se espera que el primer fichaje para la próxima temporada, el centrocampista brasileño Arthur Melo comience a trabajar con el grupo. El jugador, tiene programados los actos de firma de contrato, presentación y rueda de prensa como nuevo jugador del Barça.

El resto de integrantes de la primera plantilla del Barcelona, quienes han participado en el Mundial de Rusia 2018, regresarán a los entrenamientos a la vuelta de la gira americana.

🔙⚽ The boys are back in town!

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/QLh1Eks3Gc