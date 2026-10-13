El Barça remonta al Galatasaray al ritmo de Lamine Yamal

Con dos asistencias Lamine lidera a un Barça que no para de ganar: remontó al Galatasaray en Estambul.

El Barça sigue imparable. En España y también en Europa. Remontando a un Galatasaray combativo en la primera mitad, pero que se acabó diluyendo. Ganaron los de Hansi Flick (1-4) con un partidazo de Lamine Yamal, que volvió a encontrar a todos sus compañeros en cada jugada.

Dio dos asistencias Lamine, que sigue de dulce. Solo le faltó el gol final.

Fue el Galatasaray el que golpeó primero. El disparo de Batrakov tocó en un defensor y engañó a Joan García. Una sorpresa enorme teniendo en cuenta el gran inicio del cuadro de Hansi Flick.

Los turcos anotaron el segundo, pero el VAR intervino para anular el gol por fuera de juego.

Y entonces empezó el momento del Barça. Mucho más ofensivo. Con mucho más control en el juego. Cancelo igualó el partido en un disparo cruzado al que no llegó el portero Cakir.

Y Fermín completó la remontada. Apareciendo en el área pequeña al centro de Lamine Yamal. El Barça volvía a su normalidad esta temporada. Gordon hacía el tercero al momento a pase de Lamine. Era una apisonadora.

La goleada siguió creciendo. Adeyemi anotó el cuarto a la contra. Sigue la media de goles altísima del cuadro azulgrana, que no sabe lo que es pisar el freno. Ni mucho menos. Solo sabe ganar y disfrutar goleando. Y que pase el siguiente.

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