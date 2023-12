Este pasado fin de semana Endrick ha estado en Madrid conociendo el nuevo estadio Santiago Bernabéu, la Ciudad Deportiva de Valdebebas y a los que serán sus compañeros a partir del próximo mes de julio.

Antes de abandonar la capital de vuelta a Brasil, el punta aseguró en una entrevista exclusiva a 'El Chiringuito' que su "sueño" siempre ha sido jugar en el conjunto blanco.

En otra posterior en 'The Athletic', a Endrick le preguntaron sobre los rumores que vinculan al Real Madrid y a Mbappé, que será libre de firmar con cualquier club a partir del 1 de enero.

"Si puedo jugar con Vinicius Jr, Rodrygo o Kylian Mbappé será algo muy bueno. Pero Florentino y toda la gente que lo rodea saben qué hacer y qué será mejor para el club", señaló el punta.

A su vez, destacó el 'cuidado' que le ha brindado el club blanco desde su fichaje: "Juni Calafat (jefe de 'scouting') viene a Brasil cada dos meses. Suele venir a mi casa, almorzamos y hablamos de fútbol, de mí, del Palmeiras, del Real Madrid y del fútbol mundial en general. Siempre me tranquiliza y me da confianza, incluso en los momentos más difíciles. Mi sueño siempre ha sido jugar en el Madrid. Mi papá siempre fue hincha y yo también. Me gustaría ganar cinco Champions y 10 Ligas".

¿Ve a Ancelotti en Brasil?

¿Fichará Carlo Ancelotti por la selección brasileña o renovará con el Real Madrid? Esta es la gran duda que impera en el madridismo... y que a Endrick no le preocupa.

"Donde esté feliz, donde se sienta bien, ahí es donde quiero que esté. Al menos para mí, no importa dónde vaya a estar, porque si va a ser feliz en el Real Madrid o si va a ser feliz en la selección brasileña, eso es lo importante y lo veré en mi equipo. Lo más importante es su felicidad como entrenador", ha zanjado.