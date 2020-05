Aritz Aduriz se retira del fútbol a sus 39 años. Dice adiós, de inmediato, tras casi 20 años en la élite y siendo uno de los mejores goleadores nacionales.

El motivo de esta repentina retirada es una operación de cadera que tendrá que afrontar en las próximas horas, según ha informado él mismo a través de sus redes sociales.

En el Athletic Club el delantero ha militado casi toda su carrera (además de Valencia, Mallorca y Valladolid). En total, el vasco ha anotado 285 goles en 773 encuentros disputados.

Asimismo, vistió en 13 ocasiones la camiseta de la selección española, con la Eurocopa de 2016 como su único torneo internacional. Con los colores de España anotó dos tantos.

Así se ha despedido:

"Ha llegado el momento. Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes de que tú le abandones a él. Ayer mismo los médicos me recomendaron pasar por quirófano, mañana mejor que pasado, para colocar una prótesis que reemplace mi cadera e intentar afrontar, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria. Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen. Así es también la vida de un deportista profesional. Simple, muy simple.

Desgraciadamernte estamos viviendo situaciones mucho más graves y dolorosas; la pandemia que aun sufrimos nos ha dejado daños irreparables y tenemos que seguir combatiéndola entre todas y todos. Por lo tanto, nos os preocupéis por mí, eso eso solo una anécdota.

Olvidémonos de los finales soñados, porque ya tendremos tiempo de despedirnos. Y sí, ha llegado la hora del adiós y así se acaba para mí este camino, inolvidable y maravilloso de principio a fin".

Mensaje del Athletic

"Pasará a la historia como uno de los delanteros centros más carismáticos del Athletic, fuera del campo y sobre el verde, donde ha dibujado una amalgama de remates espectaculares. Entre sus más bellas estampas quedan las de cabeza, ayudadas por su enorme capacidad de salto. Cuatro goles suyos sirvieron a los leones para ganar la Supercopa del 2015 por un global de 5-1 frente al Barcelona con Messi a los mandos. Se lleva bajo el brazo este título y un puñado de clasificaciones europeas, entre ellas una para la Champions League".