Andrés Iniesta no volverá a pisar un terreno de juego como futbolista. El fútbol español vive un día triste ante la retirada del protagonista del gol que será siempre será recordado, el del Mundial de Sudáfrica de 2010. Rodeado de familiares y amigos ha anunciado este martes en un acto en Barcelona su despedida del fútbol.

"Son lágrimas de emoción y de orgullo. No son lágrimas de tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí. Mi carrera deportiva ha sido como un cuento. He vivido las mejoras cosas que se pueden vivir", ha dicho un emocionado Iniesta.

Fue en el FC Barcelona donde forjó su leyenda. Con otro gol. Esta vez en Samford Bridge, en las semifinales de la Champions League contra el Chelsea. Aquella fue una de las cuatro Ligas de Campeones que levantó el de Albacete. También 9 Ligas y seis Copas del Rey.

En el año 2018 Andrés dejó el Barça y empezó su aventura en Japón. Allí jugó cuatro temporadas en el Vissel Kobe hasta dar el salto a la liga de Emiratos Árabes Unidos. Su última aventura con la pelota en el pie.

Mensajes de sus excompañeros

Excompañeros de Iniesta como Leo Messi o Pedro Rodríguez han publicado mensajes muy emotivos en sus redes sociales. "Uno de los compañeros con más magia y de los que más disfruté jugando juntos...", ha escrito el argentino.

Pedrito, por su parte, escribió este mensaje: "Gracias por todo lo que has dado a este maravilloso deporte. Eres un ejemplo para todos. No sólo por lo que has hecho, que es una locura, sino también por como lo has hecho siempre: con humildad, trabajo y talento".