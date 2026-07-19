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No se esperan cambios

La posible alineación de Luis de la Fuente para la final del Mundial entre España y Argentina

Luis de la Fuente no tiene previsto hacer cambios en el once y repetirá el que ganó a Francia por 2-0 en la semifinal del Mundial.

Luis de la Fuente Luis de la FuenteGetty

¿Qué alineación pondrá Luis de la Fuente? ¿Repetirá el once de los últimos partidos o introducirá cambios? No se esperán grandes novedades en el once de España para la final contra Argentina de este domingo.

De la Fuente ha apostado por un once sólido desde que empezara el campeonato, con muy pocos cambios en el once.

Fabián ha sustituido a Pedri en los dos últimos encuentros en el centro del campo, y Pedro Porro se ha hecho definitivamente con el lateral derecho. Contra Francia, por cierto, con gol incluido.

Aunque Lamine Yamal y Pedro Porro no entrenaron después de la semifinal contra Francia, se espera que estén disponibles este domingo.

Este sería el once de España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

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