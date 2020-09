Alexis Sánchez la tenía bien guardada... pero ya se ha quedado a gusto. El chileno, jugador del Inter de Milán, compartió un vídeo en su Instagram que no deja en precisamente buen lugar al Manchester United. "No éramos un equipo unido", dijo.

Pero hay más, mucho más: "Firmé sin saber lo que pasaba en el club. Tras el primer entrenamiento me quería ir. Le dije a mi agente que si podía volver al Arsenal, pero ya había firmado y ya estaba allí".

"Los periodistas hablan sin saber. Y también exjugadores que no tenían ni idea de nada. Te perjudican. No éramos un equipo y se reflejaba en el campo. Como había que culpar a alguien, me culparon a mí", reconoce el chileno.

Alexis reconoce que todo eso le perjudicó: "Tuve muchas lesiones, quizá por no estar feliz. Todo era culpa mía y eso me perjudicaba. Llegaban periodistas, exjugadores... y hablaban de cosas que no eran".

"No fui convocado a un partido un día. Ni me vestí. Nunca me había pasado. Cinco meses después de ser el mejor de la Premier League era como si no existiese", afirma Alexis Sánchez.

Así pues, todo quedaba en manos de Solskjaer, que cogió las riendas del United: "Hablé con él y le pedí irme al Inter de Milán. No me puso ningún problema".

"Solo tengo palabras de agradecimiento al United por darme la oportunidad de vestir su camiseta y de representarlo", finaliza Alexis, aunque con lo que ha contado a saber en qué quedan esos agradecimientos.

Alexis Sánchez llegó al Manchester United en el mercado invernal de la temporada 2017-18 y se convirtió en el jugador mejor pagado de la competición.

Año y medio después, y tras marcar tan solo 5 goles en 45 partidos, se marchó a la Serie A para jugar en el Inter de Milán.