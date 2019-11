Alex Márquez ya es bicampeón de motociclismo. El catalán se ha hecho con su primer título en Moto2 y suma un nuevo entorchado al logrado en Moto3 en 2014. "Mi día a día es intentar ser mejor por mí mismo, no por nadie", comentó tras terminar el GP de Malasia y conquistar el campeonato.

Lo hizo una vez recuperado del cansancio y del agotamiento de una exigente carrera: "Me temblaban las manos cuando crucé la meta. Estaba Marc esperando, y ahora entiendo cuando es él el que llega y no reacciona mucho. Estás hecho polvo, te abrazan... pero tú no sabes ni quién eres".

Alex pone en valor el título cosechado: "Hemos sabido rehacernos tras los malos momentos y he tirado al máximo. Hemos ido al límite y hemos podido irnos al suelo".

"Cuando en 2015 y en 2016 costaba tanto tuve gente cerca y muy buena que me hizo creer. El equipo me ha dado confianza y cariño, y lo hemos conseguido todos juntos", afirmó Márquez.