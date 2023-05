El próximo 9 de mayo el Real Madrid recibe al Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu antes de viajar el 17 del mismo mes a Inglaterra para dirimir las semifinales en el Etihad Stadium.

Mientras la gran duda del cuadro blanco es Luka Modric, que podría perderse la final de Copa para llegar a la ida de la eliminatoria, en el conjunto 'cityzen' la incógnita sobrevuela a Kevin de Bruyne.

El belga no jugó este domingo ante el Fulham y Pep Guardiola lo explicó así en la previa: "Kevin de Bruyne no está con la plantilla porque no se encuentra bien. Tiene alguna lesión y no ha podido viajar".

¿Cuándo volverá? "No lo sé", repitió Guardiola, que también recordó su sustitución ante el Arsenal en el 80': "Kevin (de Bruyne) me dijo que tenía algunas molestias en las piernas y pidió la sustitución".