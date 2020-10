Ya es una realidad. Sergio 'Kun' Agüero da el salto definitivo a los eSports de manera profesional. Ha presentado a través de las redes sociales su nuevo equipo: KRÜ.

Y para ello ha contado con su fiel amigo Leo Messi, quien ha sido protagonista en numerosas ocasiones de sus directos desde que comenzó la pandemia del coronavirus allá por marzo.

El delantero del Manchester City, que en los últimos meses ha sufrido varias lesiones y ha estado apartado de los terrenos de juego, ha echado numerosas horas en Twitch, donde se ha vuelto realmente popular entre otros 'gamers'.

"Estaba en Barcelona lesionado, pensando en los eSports. Queríamos hacer algo, pero no con mi nombre y contratamos a una empresa para que nos buscara un nombre, nos ofrecieron 'crew', que es equipo, banda. Pero decidimos pasarlo al español 'cru'. Cambiamos la k por Kun y a la a le añadimos una diéresis de Agüero...", ha afirmado en la presentación.

"A mi hijo Benja le gustan muchos los juegos, jugamos juntos. Me gusta picarlo y él es el que me ha ido contando de qué iba la cosa. Mira a NinJa, o mira tal club... Tenemos ese vínculo entre padre e hijo que somos dos niños", ha expresado.

El argentino no se esconde y asegura que su inicio en los eSports tiene mucho que ver con la cuarentena: "Como no se podía salir empecé con el FIFA y acudí a un torneo. Me empezó a gustar, que la gente interactuaba conmigo. Pero también había gente que me troleaba con lo de saluda a tal, a cual... Saluda a Rosa Melano...esas cosas. Y creo que gracias a la cuarentena ha podido salir este proyecto".

El proyecto contará con el apoyo de Leo Messi, que ha sido 'víctima' en varias ocasiones de los directos del 'Kun'. En el último, el pasado domingo, le calificó como "quejón". "Siempre me dice que llegamos tarde, no le gusta nada llegar justo", relató.