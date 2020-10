El 'Kun' Agüero no deja de sorprendernos este 2020. Alejado de los terrenos de juego por una catarata de lesiones, el delantero del Manchester City ha destapado su faceta 'streamer' y se ha erigido como una auténtica sensación en las plataformas de videojuegos.

De esta manera, hemos podido conocer al Agüero más sincero y espontáneo, pero no se ha quedado ahí. En una entrevista concedida a 'Santo Sábado', el punta argentino ha hablado de su amigo Leo Messi y ha desvelado la adquisición más absurda que ha realizado.

Dicha compra se dió en octubre de 2014 y fue un Lamborghini Aventador por valor de 1,5 millones de dólares. Sin embargo, el 'Kun' no le ha dado todo el uso que en un momento pretendía.

"No sé para qué mierda me compré un Lamborghini. Debe tener unos 1.200 kilómetros en seis años, apenas lo usé. Llevo dos años pensando para qué mierda me compré ese coche. Fue muy al pedo. Ahora lo único que hace es cagarse de frío por la lluvia; tiene telarañas y todo", señaló el Buenos Aires.

Paralelamente, el ariete 'cityzen' habló de su amigo y compañero de selección Leo Messi. A ambos les une una gran amistad fruto de las concentraciones con la albiceleste. Pues bien, en la citada entrevista le preguntaron por la anécdota más curiosa vivida junto al rosarino.

"Hay varias, pero cuento una de siempre. Estamos viendo tele y en un momento él se da la vuelta y se va a dormir. Yo sigo viendo tele para tratar de dormirme, pero se ve que hay veces que me duermo y dejo la tele encendida. Y al otro día, por la mañana, me 'putea' diciendo que siempre dejo la tele encendida", apuntó Sergio Agüero.

"Es muy quejón. Cuando estamos en la habitación yo estoy sin hacer nada y él me empieza a meter prisa cuando aún queda media hora para bajar a comer. Siempre me dice que llegamos tarde, no le gusta nada llegar justo", añadió en tono de broma el que pudiera haber sido pareja de baile de Leo en la delantera del Etihad esta temporada si Messi hubiese acabado firmando por el conjunto de Pep Guardiola.