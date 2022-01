Fernando Llorente sufrió acoso, o 'mobbing', cuando estaba en la Juventus de Turín. El delantero, que se marchó del Athletic para poner rumbo a Italia y jugar así en uno de los más grandes del fútbol mundial, por títulos conquistados, tuvo una época más gris que clara en su paso por el cuadro 'bianconero'.

Ahora, mucho tiempo después, Patrice Evra ha reconocido que tanto él como el resto de sus compañeros en el equipo turinés acosaron al ahora delantero del Eibar.

Todo fue durante un vuelo. En él, se proyectó una película con la que Llorente se emocionó y sus compañeros no dudaron en burlarse de él. De hecho, incluso pusieron en entredicho su masculinidad.

"En el fútbol no puedes mostrar debilidad o diferencias, porque de lo contrario pareces vulnerable. En los vestuarios hay una masculinidad tóxia y no nos damos cuenta del daño que puede hacer", afirma Evra en su biografía, de nombre 'I love this game'.

El lateral prosigue: "Aquí usamos mucho el vocabulario de la guerra. Se comparan partidos con batallas".

"Y en Inglaterra llevaron a alguien para hablar con el equipo de homosexualidad. Algunos de mis compañeros afirmaron que iba en contra de su religión y que si había alguno en el vestuario que se fuese del club", cuenta Evra.

Fernando Llorente fue objeto de multitud de críticas en su llegada a la Juventus. 'Tuttosport', tras un comienzo de curso en el que anotó un tanto tras once duelos de Serie A, se preguntó, en un titular, si el delantero "sólo era guapo".

Tras su etapa en Turín marchó al Sevilla, con el que anotó un gol a la Juventus. En su celebración se disculpó con la afición.