Deontay Wilder: "El boxeo es el único deporte en el que puedes matar a un hombre y cobrar por ello"

Deontay Wilder realizó unas explosivas declaraciones ante de su combate ante Dominic Breazeale. El actual campeón mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo, conocido por sus duras palabras contra sus rivales y que luego suele refrendar en el ring con su terrible pegada, amenazó a su rival.

"La vida de Breazeale está en juego en esta pelea y me refiero a su vida. Todavía estoy tratando de conseguir un cuerpo en mi palmarés", indicó Wilder

"Dominic Breazeale pidió esto, no fui a buscarlo. Él [me buscó]. Entonces, si llega, pues llega. Este es un deporte brutal, no es un deporte de caballeros", insistió el boxeador de Alabama.

"En este momento en particular, tenemos mala sangre el uno contra el otro. Este es el único deporte en el que puedes matar a un hombre y cobrar por ello al mismo tiempo. Es legal. ¿Por qué no usar mi derecho a hacerlo?", afirmó Wilder.

