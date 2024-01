Este lunes, el fallecimiento de la atleta de 23 años Alba Cebrián sacudía a familia, amigos y compañeras de la castellonense. El viernes anterior había sufrido un paro cardiaco mientras entrenaba y había pasado el fin de semana ingresada en estado grave.

El atletismo español está de luto a raíz del trágico suceso y los mensajes de apoyo a la familia y las condolencias no han dejado de llegar. Entre estos mensajes de despedida, el de su pareja, Eloy Hornero, ha sido muy especial.

El joven, que también es atleta, ha dedicado en su perfil de Instagram un bonito mensaje que acompaña con fotografías en las que aparece Alba. En el extenso texto, Eloy le confiesa lo mucho que la quiere y lo duro que va a ser para él afrontar este golpe.

"Solo sé que no me voy a despedir nunca de ti, no quiero que te separes de mí nunca, porque has sido lo más importante de los casi 10 años que llevamos juntos, que aún quiero seguir teniéndote cerca y que no logro entender aún cómo ha podido pasarte tan pronto, de verdad que te quiero, que te necesito, que por favor no te vayas y no me dejes solo", arranca el joven en su despedida.

En ella cuenta que se conocieron cuando tenían unos 14 años, y que durante estos años su relación ha ido "tomando forma" pasando por todas las etapas de la vida en las que Alba ha sido un gran apoyo para él. "Solo espero poder haber estado a tu altura", dice Eloy en su carta.

Confiesa además que en estos días ha deseado "cambiarse" por ella: "Si tú supieras la de veces que he pensado darte todo lo que pudiera para que pudieras volver a ser feliz y poder volver a verte, pero no podía hacer nada. Me ha dolido mucho, me ha destrozado", cuenta en su mensaje.

El joven, concluye agradeciéndole a la atleta haberle regalado los "diez mejores años de su vida" y contándole que su vida sin ella será dura y la echará de menos.