Día negro en el mundo del ciclismo tras producirse otra muerte por un atropello. Giuseppe Milone, joven ciclista de tan solo 17 años, ha perdido la vida después de que un camión le atropellase mientras entrenaba.

El accidente se produjo en la zona de Gualtieri Sicaminò, en la ciudad siciliana de Messina.

Los servicio médicos se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos en helicóptero, pero dada la gravedad de las heridas de Milone, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La 'joya' del ciclismo italiano formaba parte del equipo del italiano Vincenzo Nibali, que ha querido lamentar la pérdida y mostrar sus condolencias a través de un texto publicado en redes sociales.

"Esta mañana me he despertado con la trágica noticia de la muerte de Giuseppe. El único gesto que puedo hacer para recordarle es correr la etapa con un lazo negro en el brazo para rendirle homenaje una última vez. Ahora es momento para el silencio, todo lo demás no importa. Una vida rota muy joven trae una enorme carga de dolor que nos deja sin palabras. Un abrazo muy grande a la familia de Giuseppe. Descanse en paz", reza su mensaje.

Giuseppe Milone se coronó en el volcán Etna con su bicicleta de montaña tras completar 205 kilómetros con más de 7.000 metros de desnivel en 12 horas y 45 minutos.