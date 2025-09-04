Ahora

La Vuelta

Juan Ayuso reina en otra etapa de protestas contra el genocidio en Gaza: sin incidentes en Cantabria

El ciclista español se llevó el triunfo en una jornada sin incidentes, pero de nuevo con protestar por la participación del equipo Israel en La Vuelta.

Después del caos de Bilbao en el que varias personas fueron detenidas en las protestas por el genocidio en Gaza y contra la participación del equipo Israel en La Vuelta, la normalidad ha vuelto a la cita en la etapa de Cantabria. Se han vuelto a producir protestas en el recorrido, pero sin incidentes.

La victoria ha sido para el español Juan Ayuso. La segunda para él en La Vuelta. Jonas Vingegaard mantiene el jersey rojo como líder.

La salida, desde la localidad de Laredo, estuvo marcada por la fuerte presencia policial. Cientos de personas con banderas palestinas acudieron a la cita para protestar contra el genocidio en Gaza. "Netanyahu, asesino" ha sido el cántido más repetido por los manifestantes, que esta vez no han protagonizado incidentes.

A las 14 horas arrancó la duodécima etapa con el equipo Israel Premier-Tech en la carretera. Se niegan a abandonar la competición a pesar de que este miércoles el director de La Vuelta les instara a abandonar: "Esa es la única solución".

Con llegada a Los Corrales de Buelna, Ayuso se hizo con la victoria tras soltar a Javier Romo, del Movistar. Allí lo celebró junto a su familia en una de las imágenes más emotivas de esta edición.

Las protestas continuarán

A través de las redes sociales se suceden los movimientos de organización para protestar por el genocidio en Gaza durante el recorrido. Este viernes se espera una nueva movilización en forma de cacerolada en protesta por la participación del equipo Israel Premier-Tech, que de momento no tiene ninguna intención de abandonar.

