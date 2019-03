¿El peor tiro libre de la histora? Amida Brimah se une a la 'galería de los horrores' del 4,60

Hay que alegrar la cara porque, aunque no lo parezca, se puede tirar peor un tiro libre que Amida Brimah. Que se lo pregunten a Tony Parker. Aunque no se lo crean es él.

A Dwight Howard se lo hemos visto más a menudo. No es el único, otros se quedan todavía mucho más lejos, pero es que hay algunos que, directamente, no la saben meter. Están la bomba de Navarro, los triples de Curry y los 'no tiros libres' de DeAndre Jordan.

La 'marcha atrás' de los tiros libres

El de los Knicks se lleva la palma. Y pensar que hay algunos que eran capaces de hacerlo con los ojos cerrados... Pero Jordan era especial y la metía de todas las maneras.

Amida Brimah ha puesto ahora de moda la marcha atrás.