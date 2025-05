Vergüenza en el baloncesto: ¡Cuatro jugadores del Partizán de Belgrado son agredidos a botellazos!

Un escándalo fuera de la cancha de baloncesto sacude a un equipo de la Euroliga. Cuatro integrantes del Partizán de Belgrado han tenido una pelea a botellazos con unos individuos que les esperaban a la salida de una discoteca, tal y como recoge el comunicado del club serbio.

El suceso tuvo lugar durante la madrugada del domingo 4 al lunes 5 de mayo. Esa misma tarde el equipo de Belgrado venció frente al Mega Superbet en un partido de la liga nacional. Los jugadores que estaban en la celebración son Carlik Jones, Sterling Brown, Isaac Bonga y Frank Ntilikina.

El comunicado oficial del club serbio confirma que durante el encuentro varios jugadores recibieron insultos racistas durante ese compromiso ligero. De la misma forma, sostienen que fueron tres jugadores los que "tomaron represalias contra los agresores", pese a que en realidad apuntan a cuatro jugadores implicados.

En la secuencia que fue publicada en las redes sociales, aparece el base Carlik Jones lanzando una botella en la cabeza de uno de los individuos que fueron a increpar a los jugadores. Supuestamente, los radicales también fueron a increpar a las parejas de los baloncestistas.

El club también afirma que los jugadores involucrados declararán ante las autoridades sobre el incidente. Además, se espera que el presidente del club, Ostoja Mijailovic, realizará una declaración pública este martes.

hocking scenes are coming from Serbia, with Carlik Jones, Sterling Brown, Frank Ntilikina, and Isaac Bonga involved in a violent incident in Belgrade 👀

As shown in the video, Carlik Jones smashed a bottle over a patron’s head.#partizan#kkpartizan#kkp#belgrade#kkcz#czvpic.twitter.com/vrCX4vmspz