El próximo viernes 25 de agosto comenzará el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia. España y Francia son serias candidatas a llevarse el campeonato, aunque Estados Unidos siempre es la favorita.

Una leyenda de la NBA y de la selección francesa como es Tony Parker ha realizado una entrevista en 'EFE' dando algunas de las claves de lo que será la cita mundialista.

Ante la pregunta de cómo recordaba los enfrentamientos contra España en el pasado, destacó que "si Pau Gasol no hubiese nacido, hubiera ganado más medallas de oro". "Hemos tenido una gran rivalidad con España. Siempre digo que gracias Pau por estar ahí y empujarme a mí y a la selección francesa a ser mejores", añadió.

Lo cierto es que España y Francia protagonizaron partidos para la historia, como el de la final del Eurobasket donde el combinado de Scariolo fue el campeón 88-76. Las dos selecciones tienen una larga rivalidad, ya sea en fases eliminatorias, semifinales o en partidos donde se deciden los títulos.

"Me encantaba jugar contra España porque me hacía mejor jugador y siempre me ha fascinado la mentalidad del equipo español al que he tenido como inspiración", reconoció. Un pensamiento que comparten muchas estrellas como Nowitzki.

El tiempo pasa para todos, pero en la selección española aún siguen dando la talla muchos 'viejos rockeros' como Sergio Llull, Rudy Fernández y Ricky Rubio. Parker explicó que la clave está en que son jugadores con " "mucha pasión por el baloncesto".

La leyenda de la NBA señaló que está muy feliz de poder entrar al salón de la Fama, junto a Pau Gasol teniendo en cuenta que es un "rival desde los catorce años", y fue su compañero en los San Antonio Spurs". Además, le incluyó en el quinteto de los mejores jugadores con los que ha jugado.