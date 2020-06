Todas las franquicias de la NBA han elevado la voz para condenar la muerte de George Floyd a manos de un policía. Con una excepción: los New York Knicks, que no han publicado ningún mensaje institucional.

Varios medios estadounidenses publican este martes que la franquicia ha enviado una nota a sus trabajadores explicando sus motivos. En ella se destaca que un equipo de la NBA "no está más calificado que nadie" para ofrecer una visión sobre los asuntos sociales.

"Sabemos que algunos de vosotros habéis preguntado si nuestra compañía va a hacer alguna declaración pública sobre la muerte de George Floyd por un agente de policía de Minneapolis. Queremos que sepan que somos conscientes de la importancia del asunto y a la vez entiendan nuestra posición. La dirección del Madison Square Garden mantiene nuestros valores de respeto y lugar de trabajo pacífico. Sin embargo, no estamos más calificados que nadie para ofrecer nuestra opinión sobre asuntos sociales", dice el mensaje.

Una noti que difiere de las publicaciones del resto de equipos de la NBA y de los mejores jugadores. LeBron James fue el primero en alzar la voz en un vídeo reivindicativo y le han seguido otras leyendas como Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar.

El gesto más comentado ha sido el de Jaylen Brown, jugador de los Boston Celtics. El escolta condujo hasta quince horas desde Boston hasta Atlanta para dirigir una marcha pacífica en protesta por la muerte de Floyd. Junto a él se encontraba Malcom Brogdon, jugador de los Pacers.

El dueño de los Knicks, amigo de Donald Trump

James Dolan, dueño de la franquicia neoyorquina, es íntimo amigo de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Según varios medios del país, el hecho de que la franquicia no haya condenado los actos se debe a esta amistad.

Por su parte, los jugadores se encuentran molestos ante este silencio y han pedido a la directiva que haga una declaración pública que, de momento, no se ha producido.

Popovich rompe el silencio de los Spurs

Los San Antonio Spurs tampoco se han pronunciado oficialmente, pero sí lo ha hecho Gregg Popovich, entrenador del equipo. Y no se ha mordido la lengua. El legendario técnico ha llamado a Trump "idiota trastornado".

"Trump no solo divide, sino que también es destructor. Estar en su presencia te hace morir. Te comerá vivo para sus propios fines. Estoy horrorizado de que tengamos un líder que no pueda decir ‘'las vidas de los negros importan'", dijo en 'The Nation'.