El concurso de habilidades en la semana del All-Star de la NBA suele ser una competición de espectáculo. En esta competición, se ponen a prueba las habilidades de los mejores jugadores con el balón y eso invita al 'show'.

Sin embargo, no siempre se consigue el objetivo. El alero de los Toronto Raptors, Scottie Barnes, ha sido el encargado de montar su propio 'show' particular que no ha dejado indiferente a nadie.

El jugador comenzó su espectáculo con un intento de anotar desde el triple, aunque de espaldas. El resultado, una pelota a la deriva que acabó en la grada sin ni siquiera acercarse a la canasta.

En un momento de pura adrenalina, Barnes estaba pensando ya en la siguiente acción mientras que practicaba pases. Una pequeña falta de coordinación acabó con el alero por los suelos...

Y para poner la guinda, un nuevo problema de coordinación. Mientras exponía sus dotes en carrera con el balón, a Barnes se le escapó de las manos mientras que lo botaba, teniendo que salir fuera de la cancha para recogerlo y volver a la pista. Queda claro que no fue el mejor día del bueno de Scottie.