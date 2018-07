Los Pelicans alcanzan un acuerdo con los Bulls por el traspaso de Mirotic

Traspaso cerrado: Mirotic jugará en los Pelicans. El periodista Adrian Wojnarowski adelantó el acuerdo alcanzado entre la franquicia de Nueva Orleans y los Chicago Bulls para hacerse con los servicios del ala-pívot.

En el traspaso, que estaba paralizado porque los Pelicans no garantizaban a Mirotic ejercer la opción de equipo la próxima temporada, ha sido desbloqueado porque han decidido acordar con el jugador que sí que firmaran ese año y le darán los 12,5 millones que tenía acordados con los Bulls.

New Orleans is planning to guarantee the $12.5M salary of Mirotic in the 2018-19 season, league sources tell ESPN. That clinched a deal. Omer Asik and a future first-rounder part of package to Bulls, league source tells ESPN.

Chicago could take one or two more minimum expiring players in the trade, which would help create roster space for Pels to sign Greg Monroe too, league sources tell ESPN. Bulls send a second round pick and the right to exchange seconds in the 2021 Draft with Pelicans.