Muere Uliana Semenova, la gigante del baloncesto que triunfó con la URSS

La legendaria jugadora de más de 2,10 metros llegó a ganar once copas de Europa y multitud de reconocimientos con la selección soviética. Llegó a jugar en España.

Agencia EFE

La exjugadora letona Uliana Semenova, quien revolucionó el baloncesto femenino con sus 2,13 metros en la década de los 70 y los 80 con la URSS, ha fallecido este viernes a los 73 años. Semenova fue once veces campeona de Europa y ganó 15 ligas de la URSS con el Daugawa Riga, además de conquistar dos oros olímpicos, en Montreal 1976 y en Moscú 1980, y una Copa Ronchetti.

En la temporada 1987-88, en puertas de la desintegración del Telón de Acero, militó en el equipo madrileño del Tintoretto. "Letonia ha sufrido otra gran pérdida: el fallecimiento de la leyenda del deporte Uliana Semenova. La chica de oro del baloncesto olímpico, mundial y europeo, una persona muy cálida y comprensiva. Nuestro más sentido pésame a la familia, colegas y aficionados de Uliana", afirmó el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, en un mensaje en sus redes sociales.

Semenova pasó en 2007 a formar parte del Salón de la Fama de la FIBA por sus logros deportivos y por lo que representó para el baloncesto femenino. El deporte está de luto después de haber perdido a uno de los máximos exponentes históricos del baloncesto femenino.

