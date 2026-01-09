El expiloto de Red Bull que 'atiza' a McLaren por el trato hacia Norris y Piastri: "En las trincheras..."

David Coulthard, expiloto de Fórmula 1 y de la escudería austríaca, no entiende la estrategia que sigue McLaren a la hora de hablar con sus pilotos para darles órdenes por radio. Cree que de la manera en la que lo hacen daña el vínculo piloto-ingeniero.

McLaren ha hecho un campeonato fantástico en 2026. La escudería británica se ha llevado el Mundial de Constructores de manera aplastante y consiguió también el Mundial de Piloto junto a Lando Norris a pesar de la presión final que impuso Max Verstappen.

Los 'papaya' diseñaron el coche más competitivo y, hasta las últimas carreras, dominaron prácticamente todos los grandes premios. Solo un significante bajón en el último cuarto de temporada 'manchó' un año en el que fueron muy superiores al resto de escudería.

Sin embargo, un ex de Red Bull, David Coulthard ha querido criticar ciertas actitudes que ha tenido McLaren hacia sus pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri. El expiloto británico, subcampeón de F1 en 2001, no está de acuerdo en cómo la escudería dio ciertas órdenes a sus corredores.

No es tanto el contenido de esas órdenes sino el modo en el que estas se transmitían. Eran los ingenieros los encargados de dar las órdenes que, en algunas ocasiones, impedían que Lando y Oscar pelearan de tú a tú. Coulthard considera que esas directrices debería darlas, sin duda, el jefe de equipo, Andrea Stella.

"La única crítica que haría es que no me gusta cuando es el ingeniero quien da ese mensaje, porque ese vínculo entre el piloto y el ingeniero, para mí, tiene que ser absoluto. Lo compararía con estar juntos en las trincheras y que alguien haga sonar el silbato, en tiempos pasados, para salir a luchar contra el enemigo: tienes que saber que ambos vais a salir al mismo tiempo", asegura David en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Sabes que no se está escondiendo detrás de ti, ni tú te escondes; estáis hombro con hombro. Así que esa relación entre piloto e ingeniero tiene que ser irrompible, ese vínculo. Por eso creo que cuando dan instrucciones del tipo ‘déjale pasar, no luches’, eso debería venir del director del equipo o del director deportivo. No debería venir del ingeniero de carrera", concluye Coulthard.