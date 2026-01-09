La sorprendente afirmación de Alcaraz sobre su rivalidad con Sinner: "Es un regalo"

El murciano ha analizado lo que supone pelear en la pista tan al límite con Jannik. A pesar de la presión, agradece el aprendizaje que ha conseguido obtener de sus duelos con el italiano.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los grandes favoritos a dominar el tenis en los próximos años. De cara a 2026, el número uno y dos del mundo tendrán todos los focos encima, especialmente en los 'Grand Slams', donde llevan evitando que gane alguien que no sea ellos durante dos temporadas seguidas.

El dominio de Carlos y Jannik es muy evidente. Ambos saben que el mayor reto que pueden encontrarse en una pista son ellos mismos. Sin embargo, Alcaraz dejó una particular reflexión en la rueda de prensa previa a la exhibición que jugará con Sinner en Corea del Sur.

Carlos agradece, a pesar de la presión, haber jugado tantos partidos con Jannik y haber llegado a la rivalidad que actualmente tienen: "Recuerdo cada partido que he jugado contra él, desde la primera vez. Poco a poco nos hemos ido enfrentando en rondas más avanzadas de los torneos, pero esto es un regalo, hemos ido aprendiendo muchas cosas después de cada semifinal o cada final de un gran torneo".

"Requiere de mucha pasión y mucha paciencia para construir una rivalidad así con el paso de los años, desde los Challenger hasta las finales de Grand Slam. Echando la vista atrás y viendo todo lo que hemos ganado de manera individual, está claro que ambos nos hemos empujado para alcanzar nuestro 100% dentro de la pista. Estoy orgulloso de tener una rivalidad así, cuando nos damos la mano en la red todo lo demás queda atrás", concluye Carlitos.

El murciano y el italiano afrontarán en poco más de una semana el primer gran reto del año. El Open de Australia les ve como principales favoritos. Está por ver si serán capaces de imponer una superioridad tan aplastante como la pasada temporada.