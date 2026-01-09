Firme y llamativa defensa de Ferrari tras la debacle de Hamilton: "Schumacher tardó cinco años..."

Jock Clear, ingeniero de la escudería italiana, compara el inicio de Lewis con el de un auténtico icono de la escudería como Michael Schumacher. El alemán tardó un lustro en comenzar a ganar. Algo que recuerda Jock para defender a Hamilton.

Lewis Hamilton ha vivido la peor temporada de su carrera en 2025. El piloto británico llegó a Ferrari con la ilusión de haber cumplido un sueño de niño. Por desgracia para él, todo terminaría convirtiéndose en una pesadilla. Su mal rendimiento y su poco entendimiento con el monoplaza han provocado que no haya conseguido ni un solo podio esta pasada temporada.

Más allá de los resultados tangibles, las sensaciones han sido horrorosas. Hamilton no ha dudado en reconocer su bajo nivel sobre la pista con un Ferrari que en muchas ocasiones tampoco ha ayudado. Solo un 2026 muy bueno podría arreglar una situación que por muchos momentos esta temporada ha parecido una 'tortura' para Lewis.

Sin embargo, en la escudería italiana no pierden la fe en el siete veces campeón del mundo. Jock Clear, ingeniero de Ferrari, no duda en el talento de Hamilton y en las posibilidades que aún tiene de triunfar. Clear le compara, sorprendentemente, con Michael Schumacher: "Quiero recordarles que cuando Michael (Schumacher) llegó a Ferrari, el equipo tardó cinco años en ganar algo. Estas cosas no pasan de la noche a la mañana".

"Es reconfortante recordar lo difícil que es la Fórmula 1. Si Lewis hubiera llegado y ganado el octavo título de inmediato, casi habría devaluado el deporte. Lewis solo necesita tiempo. No se rendirá porque esta temporada ha sido dura. Sabía desde el principio que sería un reto muy difícil, y volverá más fuerte y decidido, trabajando en el desarrollo para completar el proyecto Ferrari", asegura Clear en unas declaraciones que recoge 'F1Ingenerale'.

Hamilton tiene entre ceja y ceja volver a competir y pelear por estar en las posiciones de arriba. El británico deberá olvidarse completamente de 2025 para, con ayuda del Ferrari, poder revertir una situación complicada.