Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto y máximo anotador de la historia

La leyenda brasileña ha fallecido este viernes en São Paulo tras sufrir un malestar repentino.

El deporte se viste de luto tras conocer que Oscar Schmidt ha fallecido este viernes a los 68 años en la ciudad de São Paulo.

Según reportan medios locales, el brasileño, que desde hacía 15 años padecía un tumor cerebral, tuvo un malestar repentino con un triste final.

Con la muerte de "Mão Santa" (Mano Santa) se va una de las grandes leyendas de la historia del baloncesto mundial.

En octubre de 2001, el brasileño superó el récord mundial de anotación que ostentaba Kareem Abdul-Jabbar.

Al término de su carrera, tras 25 temporadas como profesional, sumó un total de 49.703 puntos, marca que hasta la fecha no se ha superado.

También sumó 1.093 en cinco Juegos Olímpicos, entre Moscú 1980 y la de Atlanta 1996, aunque su gran hito fue alzar el oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987 derrotando a Estados Unidos en la final.

Schmidt militó en clubes brasileños como el Esporte Clube Sirio, Palmeiras y Flamengo, y en Europa destaca su paso por el Juvecaserta de Italia y el Forum de Valladolid.