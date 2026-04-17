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"Sinner tiene un 'plus', algo más"

La llamativa razón por la que un extenista ve mejor a Sinner que a Carlos Alcaraz

Yannick Noah, último francés en ganar Roland Garros, ha incidido en el aspecto físico como la gran ventaja del italiano.

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazRedes

Analizando la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en la final del Masters 1.000 de Montecarlo, Yannick Noah ha explicado por qué cree que el italiano es mejor que el murciano.

El extenista arrancó señalando que el nuevo número 1 "es más alto", lo que le permite tener un juego "mucho más fluido" que desgasta "menos en sus facultades físicas y mentales".

En contraposición, el último galo en ganar Roland Garros ve que Carlitos "trabaja más".

"Aunque tenga un juego que es muy variado y sea muy completo, Sinner tiene un 'plus', algo más", zanjó durante su intervención en 'RMC Sport'.

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